На ряде территорий Сумгайыта будут ограничения в подаче газа

3 августа 2018 11:58

Сегодня с 10:00 на ряде территорий Сумгайыта газ будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ПО "Азеригаз", распространенном в пятницу.

Ограничения в подаче газа связаны с ремонтно-восстановительными работами в сети газоснабжения.

Не исключено, что проводимые работы могут отразиться и на газоснабжении части Бинагадинского района.

Ремонтные работы завершатся в течение дня, и подача газа будет восстановлена.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az