На ряде территорий Сумгайыта будут ограничения в подаче газа

Сегодня с 10:00 на ряде территорий Сумгайыта газ будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ПО "Азеригаз", распространенном в пятницу.

Ограничения в подаче газа связаны с ремонтно-восстановительными работами в сети газоснабжения.

Не исключено, что проводимые работы могут отразиться и на газоснабжении части Бинагадинского района.

Ремонтные работы завершатся в течение дня, и подача газа будет восстановлена.