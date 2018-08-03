На ряде территорий Сумгайыта будут ограничения в подаче газа
3 августа 2018 11:58 192
Сегодня с 10:00 на ряде территорий Сумгайыта газ будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ПО "Азеригаз", распространенном в пятницу.
Ограничения в подаче газа связаны с ремонтно-восстановительными работами в сети газоснабжения.
Не исключено, что проводимые работы могут отразиться и на газоснабжении части Бинагадинского района.
Ремонтные работы завершатся в течение дня, и подача газа будет восстановлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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