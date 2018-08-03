Министерство о массовых пожарах в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ
3 августа 2018 12:12 346
За семь месяцев этого года в Азербайджане были зарегистрированы 19 пожаров. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал директор департамента развития охраны биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в результате этих пожаров сгорел 701 гектар лесных и степных территорий.
Ализаде добавил, что пожары были зарегистрированы в Шабранском, Огузском, Ярдымлинском, Агдашском, Лянкяранском, Хачмазском, Хызынском, Агсуинском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гекчайском, Масаллинском, Шекинском и Сиязаньском районах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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