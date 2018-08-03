Министерство о массовых пожарах в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ

За семь месяцев этого года в Азербайджане были зарегистрированы 19 пожаров. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал директор департамента развития охраны биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в результате этих пожаров сгорел 701 гектар лесных и степных территорий.

Ализаде добавил, что пожары были зарегистрированы в Шабранском, Огузском, Ярдымлинском, Агдашском, Лянкяранском, Хачмазском, Хызынском, Агсуинском, Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гекчайском, Масаллинском, Шекинском и Сиязаньском районах.