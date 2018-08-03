В Азербайджане 97% пожаров связаны с человеческим фактором
В Азербайджане 97 процентов пожаров, произошедших на лесных и степных территориях, связаны с человеческим фактором. Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в Азербайджане 85 процентов лесов расположены на горных, 15 процентов - низменных территориях: "Поскольку большая часть лесов расположена в горной местности, самовозгорание на этих территориях практически невозможно", - сказал Ализаде.
Замминистра сказал, что 12 процентов территории Азербайджана покрыты лесами. "В стране мало лесных территорий, и к ним необходимо относиться бережно", - сказал он.
"Граждане должны чувствовать в этом вопросе ответственность, потому что эти богатства принадлежат каждому из нас", - сказал Ализаде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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