Назначен глава Аппарата минтруда Азербайджана

3 августа 2018 13:22

Приказом министра труда и социальной защиты населения Анар Рагим оглу Алиев назначен главой Аппарата данного министерства.

Анар Алиев родился в 1980 году в Баку. В 2000 году окончил бакалавриат международного юридического факультета БГУ.

Работал в первом экономическом суде, старшим консультантом правового отдела министерства экономики, а затем возглавил этот отдел.

До нынешнего назначения был советником министра труда и социальной защиты населения - врио главы Аппарата этого министерства.

Женат, имеет двух детей.

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