Назначен глава Аппарата минтруда Азербайджана
3 августа 2018 13:22 639
Приказом министра труда и социальной защиты населения Анар Рагим оглу Алиев назначен главой Аппарата данного министерства.
Анар Алиев родился в 1980 году в Баку. В 2000 году окончил бакалавриат международного юридического факультета БГУ.
Работал в первом экономическом суде, старшим консультантом правового отдела министерства экономики, а затем возглавил этот отдел.
До нынешнего назначения был советником министра труда и социальной защиты населения - врио главы Аппарата этого министерства.
Женат, имеет двух детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!