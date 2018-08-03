Минэкологии Азербайджана распространило предупреждение

3 августа 2018 14:24

Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинги на 11 каменных карьерах в Гарадагском районе Баку, принадлежащих Гарадагскому акционерному обществу. Об этом в пятницу на пресс-конференции сказал заместитель директора национального мониторингового департамента по окружающей среде министерства экологии и природных ресурсов Анар Тагиев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что, по результатам мониторинга, на некоторых каменных карьерах, функционирующих на этих территориях, содержание пыли превышает норму в 10-15, а на некоторых - в 25-30 раз.

"Ситуация на этих карьерах плачевная. Оборудование очень старое, рабочие не используют защитные маски. В связи с этим владельцам карьеров были сделаны предупреждения. Если такая ситуация не изменится, в их отношении будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сказал Тагиев.

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