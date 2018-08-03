Горит лес на юге Азербайджана

В лесной зоне вблизи села Гюнешли Лерикского района (труднопроходимый высокогорный массив) начался пожар, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в пятницу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Меры по тушению пожара продолжаются.