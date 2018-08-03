В Азербайджане борятся с маршрутами исскуственно завышаюми цены
Госслужба автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилась к населению.
В обращении выражается благодарность в связи с тем, что население не допустило случаев совершения незаконных действий, которые могли привести к искусственному повышению цен при незаконных перевозках посторонними лицами. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается также, что в Бакинском международном автовокзальном комплексе проводятся все необходимые мероприятия по созданию более благоприятных условий для жителей Азербайджана.
"Просим в случае выявления каких-либо нарушений закона сообщать операторам на номера "горячих линий": 1655 - министерства транспорта, связи и высоких технологий и (012) 406 01 58/59 - Бакинского международного автовокзального комплекса", - говорится в обращении, распространенном в пятницу.
Также говорится, что больше всего жалоб поступало в связи с искусственным повышением цен со стороны компаний-перевозчиков.
"В настоящее время Госслужбой автомобильного транспорта и Бакинским международным автовокзальным комплексом проводятся мероприятия с целью недопущения такого рода случаев при перевозке пассажиров. Также началась комплексная работа по устранению некоторых существующих на некоторых рейсах проблем", - отмечается в обращении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!