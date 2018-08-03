Эльмира Ахундова обратилась к СМИ

Депутата Милли Меджлиса, Народный писатель Азербайджана Эльмира Ахундова выступила с обращением к средствам массовой информации.

В обращении говорится:

"В последнее время против меня и моей семьи поднялась новая волна очернительной кампании, которая ведется уже на протяжении нескольких лет. Не соответствующие истине списки имущества, добытые незаконным путем и смонтированные аудиозаписи, украденные или выкупленные сугубо личные видеокадры - все это подается общественности как сенсация. Хотя в этом "компромате" нет никакой новой информации. Все эти и другие материалы давно представлены мной в правоохранительные и судебные органы, которые провели по ним соответствующие расследования.

Видимо, каким-то заинтересованным и недоброжелательным силам выгодно реанимировать этот вопрос. Основная цель, конечно, это моя личность, моя позиция в обществе и моя репутация. В преддверии президентских выборов 11 апреля 2018 года во время предвыборной кампании я резко критиковала такие интернет каналы, как "Мейдан ТВ" и стоящие за подобными порталами разрушительные деструктивные силы. Последние 15 лет я веду активную информационную борьбу против этих сил, превратившихся в рупор враждебных зарубежных центров. В местной и зарубежной печати в этой связи опубликованы десятки моих статей и выступлений. По всей вероятности, именно такими недостойными методами мне пытаются "отомстить".

После присвоения мне господином Президентом высокого звания "Народный писатель" в социальных сетях, а также оппозиционной печати против меня развернулась не вписывающаяся ни в какие моральные и нравственные рамки "черная" пиар-кампания. Примечательно, что состоящий в связи с радикальной оппозицией и сотрудничающий с ними Фарман Мамедов и его подельники начали эту кампанию в то время, когда в судебных инстанциях завершается процесс по интересующему их делу.

Спрашивается: если у вас есть какие-то новые факты и доказательства, представьте их в правоохранительные органы. Однако привлекать к этим делам прессу, сбрасывать на сайты добытые незаконным путем и смонтированные аудиозаписи, видеокадры, касающиеся личной жизни, искаженные и не отражающие реальность списки имущества - все это я расцениваю как грубое давление на судебные органы. Не говоря уже о том, что это противоречит Конституции и соответствующим статьям Закона о статусе депутата.

Я 20 лет как журналист работала в средствах массовой информации. И сегодня, уважая труд представителей СМИ, нахожусь с ними по-прежнему на постоянной связи. Всегда открыта для любых вопросов и комментариев. И поэтому мне обидно, что некоторые мои коллегии, не вникнув в суть дела, не разобравшись в существе вопроса, ради дешевой сенсации тиражируют дезинформацию Фармана Мамедова, превращаясь таким образом в участников этой кампании.

Если мы живем в правовом и демократическом обществе, то перечисленным выше фактам следует давать оценку только в правовой плоскости. Поэтому я прошу всех представителей СМИ набраться терпения и дождаться решения суда.

Что же касается моей литературной и политической деятельности, то меня никто и ничто не сможет заставить свернуть с пути защиты нашей независимости и государственности, с пути великого Гейдара Алиева. В свое время на съезде писателей Азербайджана Общенациональный лидер сказал: "Эльмира Ахундова очень достойная личность" ("Elmira Axundova çox dəyərli bir insandır"). Я всегда старалась оправдать эту высокую оценку, это высокое доверие и буду оправдывать впредь.

Пусть никто в этом не сомневается!

С уважением

Эльмира Ахундова"