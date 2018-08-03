Предложено увеличить число платежных терминалов на таможенных постах Азербайджана

Государственный таможенный комитет обратился в министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана по вопросу увеличения числа платежных терминалов на таможенных постах.

Об этом сказал в пятницу начальник управления технологических инноваций Главного управления по оценке деятельности и программам развития Государственного таможенного комитета Азер Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, нехватка платежных терминалов на таможенных постах в ряде случаев приводит к опозданию граждан.

"В настоящее время на каждом таможенном посту действует один платежный пункт. Это часто приводит к опозданию граждан. Мы предложили министерству создать платежные терминалы на каждой линии импорта и экспорта таможенных постов. Таким образом, на каждом таможенном посту в общей сложности будет два платежных терминала, что создаст более благоприятные условия для быстрого прохождения через эти посты", - отметил начальник управления.