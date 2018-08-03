В Азербайджане утвержден образцовый учебный план индивидуального образования

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении образцового учебного плана индивидуального образования.

Приказ подписан с целью организации индивидуального образования лиц, которые долгое время не получали образование, и его регулирования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно приказу, должны быть утверждены учебный план индивидуального образования в общеобразовательных школах на 2018/2019 учебный год и примечания к этому плану. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра Махаббат Велиеву.

Отметим, что уроки, согласно учебному плану, проходят четыре дня в неделю, длительность занятий - 45 минут.

Лица, которые получают индивидуальное образование, выходят на каникулы в то же время, что и ученики общеобразовательных школ.