В Баку начался техосмотр этих автомобилей

Государственная дорожная полиция Баку обратилась к владельцам грузовых автомобилей и автобусов в связи с прохождением техосмотра.

Как сказал в пятницу Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, с первого августа начался техосмотр грузовых автомобилей и автобусов, который продлится до первого ноября, передает Day.Az.

"Мы призываем владельцев грузовых автомобилей и автобусов вовремя пройти техосмотр. Напоминаем, что физические лица, автомобили которых не прошли технический осмотр, будут оштрафованы на сумму в 50 манатов, должностные лица - на сумму в 100 манатов, юридические лица - в 300 манатов", - отметил Асадов.

Технический осмотр грузовых автомобилей и автобусов будет проходить с первого августа по 31 октября. Грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой в 3,5 тонны и меньше должны проходить техосмотр на пятый, седьмой, девятый и 11 год после из производства, а затем ежегодно. Грузовые автомобили с разрешенной массой выше 3,5 тонны должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно. Автобусы также должны проходить техосмотр на второй год после производства и затем ежегодно.