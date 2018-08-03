Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» с участием азербайджанских военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
3 августа 2018 18:17 344
Продолжается конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018" на военной базе Отар в Казахстане, где также принимают участие азербайджанские военнослужащие, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что конкурс стартовал второго августа.
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