Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» с участием азербайджанских военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО

Продолжается конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018" на военной базе Отар в Казахстане, где также принимают участие азербайджанские военнослужащие, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что конкурс стартовал второго августа.

Нажмите на видео для просмотра:

