Лесной пожар на юге Азербайджана потушен
3 августа 2018 20:33 150
Пожар, которые начался днем в лесничестве Лериксого района, потушен, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
К тушению пожара в высокогорной местности были привлечены сотрудники местных структур министерства, личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС и жители района.
Пожар был потушен в 18:00. В результат сгорели сухая трава и кустарники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!