Лесной пожар на юге Азербайджана потушен

3 августа 2018 20:33

Пожар, которые начался днем в лесничестве Лериксого района, потушен, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К тушению пожара в высокогорной местности были привлечены сотрудники местных структур министерства, личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС и жители района.

Пожар был потушен в 18:00. В результат сгорели сухая трава и кустарники.

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