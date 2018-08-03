Лесной пожар на юге Азербайджана потушен

Пожар, которые начался днем в лесничестве Лериксого района, потушен, говорится в пятницу в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К тушению пожара в высокогорной местности были привлечены сотрудники местных структур министерства, личный состав Государственной службы пожарной охраны МЧС и жители района.

Пожар был потушен в 18:00. В результат сгорели сухая трава и кустарники.