Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку

Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает реализацию проектов, призванных решить проблемы пробок на дорогах и другие проблемы.

Как говорится в сообщении БТА в пятницу, завершилась работа по улучшению транспортных условий на пересечении Забратского шоссе с проспектом Гейдара Алиева вблизи подземного перехода, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно подготовленному плану были изменены места остановок в обоих направлениях дороги вблизи подземного перехода. Были также установлены новые остановочные павильоны, проведены работы по установке соответствующих дорожных знаков.

Напомним, что в час пик перед подземным переходом на пересечении дороги Сабунчи-Забрат с проспектом Гейдара Алиева наблюдалась плотность дорожного движения. Плотность в вечерние часы пик на дороге в направлении поселка Забрат создавала серьезные препятствия для интенсивности дорожного движения. Аналогичная ситуация наблюдалась также в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Но в результате проделанной работы были устранены моменты, которые мешали движению транспорта.

Отметим, что в течение дня на остановках, расположенных на пересечении дороги Сабунчи-Забрат с проспектом Гейдара Алиева, останавливаются автобусы 21 маршрута.