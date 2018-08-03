Землю накроет магнитная буря

Слабый поток солнечного ветра, как ожидается, поглотит Землю 4 августа.

Как сообщает gismeteo.ua, возможно, солнечный ветер нарушит полярное магнитное поле нашей планеты. Газообразный материал течет из плохо организованной дыры в солнечной атмосфере. В высоких широтах наблюдатели неба могут видеть слабые сияния в эти выходные. Возможны слабые геомагнитные бури, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что 2018 год ознаменован всплеском геомагнитной активности. Магнитные бури особенно опасны для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Около 70 процентов инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно в этот период.

Во время магнитной бури следует отложить решение важных вопросов и принятия решений, ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать употребления алкоголя и тяжелой пищи. Следует проводить больше времени на свежем воздухе, ввести в рацион фрукты и овощи, а также витамины.