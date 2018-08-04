Цепная авария в Баку, есть раненый - ФОТО

4 августа 2018 09:05

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственными номерами 10-ZR-894, управляемый Керимовым Камраном Агамуса оглы, врезался в автомашины марки "Mercedes" и "ВАЗ-2106".

Согласно информации, водитель "ВАЗ-2106" К.Керимов получил телесные повреждения.

На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы

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