Цепная авария в Баку, есть раненый - ФОТО

В Сабаильском районе Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки "ВАЗ-2106" с государственными номерами 10-ZR-894, управляемый Керимовым Камраном Агамуса оглы, врезался в автомашины марки "Mercedes" и "ВАЗ-2106".

Согласно информации, водитель "ВАЗ-2106" К.Керимов получил телесные повреждения.

На место происшествия приехали сотрудники дорожно-патрульной службы