В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов

4 августа 2018 11:55

В Баку внесены изменения в схему движения автобусов маршрута номер 125.

Об этом в субботу сказали Trend в Бакинском транспортом агентстве, передает Day.Az.

Согласно изменениям, автобусы этого маршрута будут следовать до жилого здания, квартиры в котором предоставлены инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов, в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

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