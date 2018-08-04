В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто более 20 преступлений
Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зарегистрировали 108 преступлений, говорится в субботу в сообщении МВД республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По "горячим следам" было раскрыто 26 из всего числа совершенных преступлений.
Кроме того, было раскрыто 16 преступлений, совершенных в предыдущие периоды.
Были задержаны и переданы в соответствующие органы 20 человек, находившихся в розыске, в том числе два человека - за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств, и девять человек, находившихся в розыске в качестве должников.
На автодорогах республики произошло два ДТП, в результате которых три человека пострадали.
В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было установлено 14 фактов, связанных с наркотиками.
Задержаны 30 человек, подозреваемых в совершении преступления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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