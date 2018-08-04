В Сумгайыте автомобиль сбил 22-летнего парня
4 августа 2018 12:08 210
В Сумгайыте автомобиль сбил 22-летнего парня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в 30-м квартале города.
Так, житель города Сумгайыт Мурсал Низами оглу Шарифов 1996 г.р. на территории 30-го квартала был сбит неизвестным. Раненный в тяжелом состоянии на карете Скорой медицинской помощи был доставлен в больницу. Водитель привлечен к ответственности.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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