Минтруда Азербайджана обратилось к страховщикам

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана сделало предупреждение в связи с информацией о страхователях в системе индивидуального учета по государственным социальным страховым взносам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению министерства в субботу, в стране с 2006 года действует система индивидуального учета.

В сообщении отмечается, что при предоставлении единых квартальных отчетов на основе индивидуального учета страховщик также обязан вести между своими работниками правильное распределение выплаченных средств по конкретному списку.

"В соответствие с законом "О трудовых пенсиях" на основе выплаченных страховых взносов, по которым был проведен индивидуальный учет, определяется сумма пенсий. Но, несмотря на проведение Государственным фондом социальной защиты мероприятий, соответствующих закону, некоторые страховщики не предоставили полностью свои отчеты", - отмечает ведомство.

Министерство сообщает, что страховщики должны провести необходимую работу, чтобы во время, полностью и в правильной форме предоставить отчеты.

"В случае, если указанные недочеты за короткое время не будут устранены, будет наложен штраф в соответствие со статьей 477 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана. Для подробной информации страховщики могут обратиться в местные органы Государственного фонда социальной защиты, где они состоят в учете", - отмечает министерство.