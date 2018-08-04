Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 г.

По итогам опроса, проведенного на официальной странице Формулы 1 в Twitter, Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 году, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из общего количества участников 62 процента проголосовали за Гран-при Азербайджана. Гран-при Великобритании занял второе место с 38 процентами голосов.

Отметим, что 27-29 апреля этого года в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1. В рамках Гран-при были проведены и соревнования Формулы 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство боролись команды, каждая из которых была представлена двумя пилотами, составляла чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составлял 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь "Азадлыг". Здесь также были установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".