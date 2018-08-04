В Баку ликвидированы незаконные скотобойни - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана совместно с местными органами исполнительно власти провело мониторинг с целью пресечения деятельности пунктов по забою животных, которые не соответствуют требованиям продовольственной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, говорится в субботу в сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с исполнением распоряжении Президента Азербайджана "О регулировании деятельности по забою животных" Агентство продбезопасности потребовало от лиц, занимающихся забоем животных в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным и гигиеническим нормам, приостановить свою незаконную деятельность.

В результате проведенных мероприятий было сделано строгое предупреждение владельцам около 20 незаконных пунктов по забою животных, действующих в Гарадагском районе Баку. Представители органов исполнительной власти снесли оборудование по забою животных, которое не соответствовало требованиям продовольственной безопасности.

Агентство сообщает, что мониторинг по устранению такого рода деятельность будет продолжен и будут осуществлены мероприятия в порядке, установленном законом.