Футболист "Сумгайыта" перешёл в португальский клуб

Перешедший 3 июля из австрийского клуба "Карабах Вена" в "Сумгайыт" Дмитрий Нагиев продолжит карьеру в Португалии.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 22-летний правый защитник подписал контракт с португальским клубом Первого Дивизиона "Джова да Пьедаде", передает Day.Az.

"Сумгайыт" руководствуясь интересами азербайджанских футболистов, нашей сборной и развитием азербайджанского футбола дал разрешение на переход Нагиева в португальский клуб.

Отметим, что выступающий с 2012 года в украинском "Днепре" (13 матчей, 1 гол) Дмитрий Нагиев в прошлом сезоне в клубе "Карабах Вена" провел 15 матчей и забил 1 гол. Нагиев также играл за молодежную сборную Азербайджана U-21.