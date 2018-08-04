Трагедия в центре отдыха в Масаллы, есть раненые
4 августа 2018 22:07 817
В Масаллинском районе произошел несчастный случай, в результате которого один человек получил ранения.
Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.
Сообщается, что центре отдыха в Масаллы, расположенном в 13 км Массалы-Ярдымлинского шоссе, дерево повалилось на коттедж.
На место происшествия были привлечены соответствующие спасательные органы. В коттедже в неподвижном состоянии была обнаружена Мирзаева Севда Сиявуш гызы (1984). В ходе предварительного обследования было установлено, что С.Мирзаева находилась в бессознательном состоянии. Операция завершилась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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