Трагедия на пляже в Баку: двое погибших

В Хазарском районе Баку в неконтролируемой части моря утонули два человека.

Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

Сообщается, тела Махмудовой Гюльнар Аваз гызы (1997) и Алиева Алиага Аваз оглы были найдены спасателями и переданы по назначению.

Ближайший спасательный пункт был в 800 метрах от их места нахождения.