Трагедия на пляже в Баку: двое погибших

5 августа 2018 07:41

В Хазарском районе Баку в неконтролируемой части моря утонули два человека.

Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

Сообщается, тела Махмудовой Гюльнар Аваз гызы (1997) и Алиева Алиага  Аваз оглы были найдены спасателями и переданы по назначению. 

Ближайший спасательный пункт был в 800 метрах от их места нахождения.

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