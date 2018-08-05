Трагедия на пляже в Баку: двое погибших
5 августа 2018 07:41 248
В Хазарском районе Баку в неконтролируемой части моря утонули два человека.
Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.
Сообщается, тела Махмудовой Гюльнар Аваз гызы (1997) и Алиева Алиага Аваз оглы были найдены спасателями и переданы по назначению.
Ближайший спасательный пункт был в 800 метрах от их места нахождения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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