Проведен волейбольный турнир среди участников конкурса «Кубок моря-2018» - ФОТО

В рамках международного конкурса "Кубок моря-2018" проведен волейбольный турнир среди состава военных судов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, после того, как турнир был объявлен открытым, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

В первой встрече победили военные моряки Азербайджана, встретившиеся с командой Ирана. Игра между командами Казахстана и России завершилась победой казахских моряков.

В финальной игре команда Ирана победила российских моряков, а азербайджанские моряки одержали верх над командой Казахстана.

По итогам дружеского турнира команда Азербайджана заняла первое, Казахстана - второе, а Ирана - третье место.

Командам-победителям были вручены кубки, медали, почетные грамоты и подарки.