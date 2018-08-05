Завтра в регионах ожидаются грозы и дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью 25-27, днем 30-35 градусов тепла. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На северных пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным ветром. Температура воды 25-26 градусов.

На южных пляжах - в Тюркане, Говсане, Сахиле, на Шихово умеренный северо-западный ветер сменится днем северо-восточным ветром. Температура воды 26-27 градусов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 17-22, днем 33-38 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, а также Дашкесан-Гядабейском районах местами возможны грозы, дожди. Ожидается усиливающийся ночью и утром восточный ветер. Температура воздуха ночью 13-18, днем 22-27 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах местами возможны грозы, дожди. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ожидается усиливающийся ночью и утром восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах днем местами возможны грозы, дожди. Ожидается усиливающийся ночью и утром восточный ветер. Температура воздуха ночью 17-22, днем 29-34 градусов тепла, в горах ночью 14-17, днем 23-28 градусов тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджикабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны грозы, дожди. Ожидается усиливающийся ночью и утром восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 31-36 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков. Однако ночью и утром местами возможны грозы, дожди. Ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью 24-26, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 25-30 градусов тепла.