В двух районах Баку будет ограничена подача воды
6 августа 2018 10:28 682
Сегодня в течение дня в жилой массив "Ени Ясамал", территории вокруг Ганлыгёль в Ясамальском районе, а также на улице Иззета Набиева в Сабаильском районе Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОА "Азерсу", распространенном в понедельник.
Перебои связаны с проведением работ по реконструкции в инфраструктуре водоснабжения на территории Ганлыгёль в Ясамальском районе столицы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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