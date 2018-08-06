В двух районах Баку будет ограничена подача воды

Сегодня в течение дня в жилой массив "Ени Ясамал", территории вокруг Ганлыгёль в Ясамальском районе, а также на улице Иззета Набиева в Сабаильском районе Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОА "Азерсу", распространенном в понедельник.

Перебои связаны с проведением работ по реконструкции в инфраструктуре водоснабжения на территории Ганлыгёль в Ясамальском районе столицы.