В двух районах Баку будет ограничена подача воды

6 августа 2018 10:28

Сегодня в течение дня в жилой массив "Ени Ясамал", территории вокруг Ганлыгёль в Ясамальском районе, а также на улице Иззета Набиева в Сабаильском районе Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОА "Азерсу", распространенном в понедельник.

Перебои связаны с проведением работ по реконструкции в инфраструктуре водоснабжения на территории Ганлыгёль в Ясамальском районе столицы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az