Трассу Баку - Сумгайыт перекроют
6 августа 2018 10:52 285
Из-за автомобильной аварии, произошедшей в тоннеле под Хырдаланской дорожной развязкой на трассе Баку-Сумгайыт, в негодное состояние пришли отбойники на разделительной полосе, что препятствует нормальному автодвижению, говорится в сообщении Госагенства автомобильных дорог, распространенном в понедельник. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня с 11:00 начнутся работы по их ремонту. Движение по обеим полосам в оба направления в связи с этим будет полностью ограничено.
На других полосах движение открыто. Работы завершатся в течение 3-4 часов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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