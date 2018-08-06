Продолжается конкурс «Танковый биатлон-2018» - ВИДЕО
6 августа 2018 12:22 241
Продолжается конкурс "Танковый биатлон-2018", проходящий в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018", в котором также принимают участие азербайджанские военнослужащие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.
Конкурс проводится в рамках "Международных армейских игр - 2018".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:52 644
Трассу Баку - Сумгайыт перекроют
10:28 1 451
В двух районах Баку будет ограничена подача воды
5 августа 21:30 2 621
Летний поход по бакинским рынкам – Репортаж – ФОТО
-
5 Авг. 21:03 8 624
-
5 Авг. 15:50 4 225
-
5 Авг. 16:14 4 059
-
5 Авг. 19:58 3 769
-
5 Авг. 13:17 3 312