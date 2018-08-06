Продолжается конкурс «Танковый биатлон-2018» - ВИДЕО

Продолжается конкурс "Танковый биатлон-2018", проходящий в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018", в котором также принимают участие азербайджанские военнослужащие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Конкурс проводится в рамках "Международных армейских игр - 2018".