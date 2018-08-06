В Абшеронском районе идут работы по обновлению дорожной разметки

На автомобильной дороге Баку - Окружная 1 (дорожный узел Баладжары - автотрасса Баку - Сумгайыт) ведутся работы по демонтажу дорожных знаков и табло, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также отмечается, что от Dalğa Рlaza в Абшеронском районе в направлении поселка Новханы обновляется дорожная разметка.

Работы завершатся до вечера.