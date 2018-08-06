Гражданин Турции пытался покинуть Азербайджан с крупной суммой наличных
6 августа 2018 12:50 259
Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Азербайджана крупную сумму в валюте, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что при проверке багажа гражданина Турции, собиравшегося вылететь рейсом Баку-Стамбул, сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте увидели на мониторе изображение подозрительных предметов.
Гражданин Турции был задержан и опрошен. Он сказал, что в его багаже и при нем лично нет предметов, которые необходимо декларировать. Однако при проверке в кошельке гражданина Турции были обнаружены 1700 долларов, а в пакете с влажными салфетками в его багаже еще 17 700 долларов.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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