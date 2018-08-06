Краски и неожиданные гости бакинского лета - ФОТО

6 августа 2018 14:12

Август - период летнего буйства природы. Кто любит поездки за город, знают, что посидеть на открытом воздухе и попить чай с вареньем без гостей, в том числе самых неожиданных в это время практически невозможно. И особенно частые "гости" таких застолий - осы.

Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прислал в редакцию Day.Az фотографию, сделанную им на природе. Сам автор назвал ее "Одна капля - одна жизнь".

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