Краски и неожиданные гости бакинского лета - ФОТО
6 августа 2018 14:12 260
Август - период летнего буйства природы. Кто любит поездки за город, знают, что посидеть на открытом воздухе и попить чай с вареньем без гостей, в том числе самых неожиданных в это время практически невозможно. И особенно частые "гости" таких застолий - осы.
Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде прислал в редакцию Day.Az фотографию, сделанную им на природе. Сам автор назвал ее "Одна капля - одна жизнь".
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