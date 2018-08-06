Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон-2018» - ФОТО

Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон-2018", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проведена жеребьевка полуфинального этапа конкурса "Танковый биатлон-2018", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018".

По итогам жеребьевки, в полуфинале азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами Китая, Ирана и Кыргызстана.

Напомним, что 28 июля в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018" стартовал конкурс "Танковый биатлон". В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" принимают участие экипажи из 23 стран.