Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон-2018» - ФОТО
6 августа 2018 13:52 437
Азербайджанские танкисты вышли в полуфинал конкурса "Танковый биатлон-2018", говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Проведена жеребьевка полуфинального этапа конкурса "Танковый биатлон-2018", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018".
По итогам жеребьевки, в полуфинале азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами Китая, Ирана и Кыргызстана.
Напомним, что 28 июля в рамках соревнований "Армейские международные игры-2018" стартовал конкурс "Танковый биатлон". В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" принимают участие экипажи из 23 стран.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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