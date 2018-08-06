В Азербайджане начался прием документов в профессиональные учебные заведения

6 августа стартовал прием документов на 2018-2019 учебный год в рамках проекта "ASAN peşə" в государственные учебные заведения начального профессионального образования. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Минобразования.

Основная цель проекта "ASAN peşə", реализуемого ASAN xidmət совместно с Министерством образования Азербайджана, заключается в организации обеспечения удобства и объективности приема в государственные профессиональные учебные заведения.

Прием заявлений будет проводиться в государственные профессиональные учебные заведения до 26 августа в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal на бесплатной основе. Для регистрации заявления необходимо представить удостоверение личности и аттестат об образовании.

Прием в профучилища, как на государственной, так и на платной основе, будет проводиться со стороны ASAN xidmət. Жители тех городов и районов, где нет центров ASAN xidmət, могут обратиться в любой центр ASAN xidmət, находящийся поблизости, или в соответствующие образовательные учреждения.

Отметим, что в процессе приема документов в государственные профессиональные учебные заведения, граждане могут выбрать до 10 специальностей.

Н. Гасымова