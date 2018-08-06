В Азербайджане начался прием документов в профессиональные учебные заведения
6 августа стартовал прием документов на 2018-2019 учебный год в рамках проекта "ASAN peşə" в государственные учебные заведения начального профессионального образования. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Минобразования.
Основная цель проекта "ASAN peşə", реализуемого ASAN xidmət совместно с Министерством образования Азербайджана, заключается в организации обеспечения удобства и объективности приема в государственные профессиональные учебные заведения.
Прием заявлений будет проводиться в государственные профессиональные учебные заведения до 26 августа в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal на бесплатной основе. Для регистрации заявления необходимо представить удостоверение личности и аттестат об образовании.
Прием в профучилища, как на государственной, так и на платной основе, будет проводиться со стороны ASAN xidmət. Жители тех городов и районов, где нет центров ASAN xidmət, могут обратиться в любой центр ASAN xidmət, находящийся поблизости, или в соответствующие образовательные учреждения.
Отметим, что в процессе приема документов в государственные профессиональные учебные заведения, граждане могут выбрать до 10 специальностей.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
На Торговой обнаружили змею - ВИДЕО
-
5 Авг. 21:03 9 764
-
5 Авг. 15:50 4 567
-
5 Авг. 16:14 4 408
-
5 Авг. 19:58 4 154
-
5 Авг. 22:15 3 089