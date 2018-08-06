Все говорят об этой юной азербайджанке - ВИДЕО
6 августа 2018 15:51 317
Все говорят об этой малолетней азербайджанке.
Как передает BAKU.WS, на кадрах, распространенных в социальных сетях İnstagram и Facebook, малолетняя девочка скачет на лошади, передает Day.Az.
Ее зовут Гюлай Фарзалиева. Отмечается, что она с самых малых лет скачет на лошади.
Видео маленькой наездницы в Азербайджане набирает популярность в Сети. Ее самой большой мечтой является участие в профессиональных скачках.
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