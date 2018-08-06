Все говорят об этой юной азербайджанке - ВИДЕО

Все говорят об этой малолетней азербайджанке.

Как передает BAKU.WS, на кадрах, распространенных в социальных сетях İnstagram и Facebook, малолетняя девочка скачет на лошади, передает Day.Az.



Ее зовут Гюлай Фарзалиева. Отмечается, что она с самых малых лет скачет на лошади.



Видео маленькой наездницы в Азербайджане набирает популярность в Сети. Ее самой большой мечтой является участие в профессиональных скачках.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

