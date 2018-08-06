Все говорят об этой юной азербайджанке - ВИДЕО

6 августа 2018 15:51

Все говорят об этой малолетней азербайджанке.

Как передает BAKU.WS, на кадрах, распространенных в социальных сетях İnstagram и Facebook, малолетняя девочка скачет на лошади, передает Day.Az.

Ее зовут Гюлай Фарзалиева. Отмечается, что она с самых малых лет скачет на лошади. 

Видео маленькой наездницы в Азербайджане набирает популярность в Сети. Ее самой большой мечтой является участие в профессиональных скачках. 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Hər kəs bu azərbaycanlı qızdan danışır

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