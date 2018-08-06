Возбуждены уголовные дела в связи с деятельностью 96 карьеров

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана возбудило восемь уголовных дел в отношении физических и юридических лиц, которым принадлежат 96 карьеров на песчано-щебеночных месторождениях, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дела возбуждены по статьям 192 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ) и 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

Шесть из указанных дел были выделены в отдельное производство, следствие по ним завершено.

Из-за основательных подозрений в несоблюдении правил охраны окружающей среды во время эксплуатации, отсутствии лицензии от соответствующего органа исполнительной власти, продолжении незаконной предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования, совершении таких деяний, как злоупотребление служебными полномочиями, главе ОАО "Avro-Asiya İnşaat Korporasiyası Evrascon" Манафу Ширинову, руководителю ООО "Titanik-5" Шахину Мамедову, должностному лицу ООО "Azvirt" Ибрагиму Гулуеву, главе ООО "Alyans" Нариману Яхьяеву, главе ООО "Gülövşə" Махиру Аллахвердиеву и руководителю ООО "Qara-Qum Holdinq" Ясифу Агаеву предъявлены обвинения по вышеуказанным статьям, в отношении Махира Аллахвердиева была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции, в отношении других лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате незаконной предпринимательской деятельности государству и природе был нанесен материальный ущерб в размере 2,7 миллиона манатов, установлено уклонение от уплаты налогов на сумму 182 тысячи манат. Уголовные дела были переданы в соответствующие суды с полной выплатой в ходе следствия нанесенного ущерба.

В настоящее время продолжаются необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц по другим уголовным делам, по которым ведется следствие в этой сфере, выплате ущерба, нанесенного окружающей среде.

Отметим, что в результате мониторингов, проведенных сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов в связи с работой карьеров на песчано-щебеночных месторождениях республики, было установлено, что некоторые государственные органы и субъекты предпринимательства грубо нарушают правила и условия лицензирования, определенные законодательством в сферах охраны недр земли, в частности использования пойм рек, в результате чего возникает серьезная угроза для окружающей среды, инфраструктурных объектов, сетей водоснабжения, гидротехнических сооружений и плотин, русла рек подвергаются эрозии.