Эта станция бакинского метро закрывается на ремонт - ФОТО

С восьмого августа начинается следующий этап мероприятий по реконструкции, планомерно проводимых на станции Бакинского метрополитена "Бакмил".

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, на станции "Бакмил" до сих пор не проводились работы по капитальному ремонту и реконструкции.

"Необходимы ремонт и реконструкция оборудования и устройств, а также другой инфраструктуры, которая устарела и не отвечает современным требованиям", - сказал Мамедов.

По его словам, на время проведения работ с 8 августа станция "Бакмил" на определенное время будет закрываться на вход и выход.

"Пассажиры с 08:20 до 17:00 не смогут пользоваться услугами станции. Основные пассажиры станции "Бакмил" - это жители близлежащих территорий, а также сотрудники предприятий и организаций, расположенных здесь. Поэтому, учитывая их интересы, ограничения будут приходиться на время с 8:20 до 17:00", - сказал глава пресс-службы ЗАО.

Мамедов добавил, что пассажиров просят пользоваться альтернативными транспортными средствами в период ограничения.

Отметим, что согласно договоренности с Бакинским транспортным агентством, во время, когда станция "Бакмил" будет закрыта на вход и выход, между станциями "Бакмил" и "Кероглу" будет курсировать автобус.