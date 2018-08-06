В Лянкяране обнаружены новые оползневые зоны

В Азербайджане зарегистрированы новые участки обвалов и оползней, говорится в понедельник в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что за июль на оползневом участке Гегирган в Лянкяранском районе была зарегистрирована активность, в ряде мест были зарегистрированы новые случаи оползней и обвалов.

Также на 45-47-м километрах дороги Лянкяран-Лерик был зарегистрирован случай обвала.

На 12-м километре автодороги Тукевилла-Дирьяры-Гегирган в Лянкяранском районе наблюдается относительная активность.