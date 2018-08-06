В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения автобусов маршрута № 71 (ст. метро "Проспект Азадлыг" - центр транспортного обмена "Кероглу"), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в понедельник.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Схема движения изменена в связи с тем, что закрывается на ремонт станция "Бакмил" Бакинского метрополитена и необходимо обеспечить транспортом работников метрополитена и проживающего поблизости станции населения.
Автобусы будут следовать по проспекту Зии Буниятова, улице Алескера Гаибова и вновь выезжать на проспект Зии Буниятова.
Изменение будет действовать до завершения ремонтных работ.
За этот период для пассажироперевозок с улицы А. Гаибова по маршруту № 71 будет выделено четыре транспортных средства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!