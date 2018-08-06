В Баку проводится капремонт 13 школ - ФОТО

В бакинских школах идут подготовительные работы к новому учебному году, говорится в сообщении Управления образования Баку, распространенном в понедельник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В настоящее время в 13 столичных школах проводится капремонт, строится здание одной школы, сносится и заново строится находящийся в аварийном состоянии корпус другой школы.

Кроме того, началось строительство двух новых школ, а также продолжается строительство нового здания школы на 1416 учеников. Все работы планируется завершить до начала нового учебного года.