Дорожная полиция о необходимости огнетушителей в автомобилях
Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с наличием в автомобиле необходимых устройств безопасности.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
"Анализ, проведенный в связи с пожарами, возникшими в результате ДТП, а также в связи с техническими неполадками в автомобилях, показывает, что в момент происшествия в автомобиле не было огнетушителей или срок их годности истек. Это привело к гибели людей, оставшихся внутри автомобиля, к тяжелым телесным повреждениям, в лучшем случае - к полному уничтожению имущества отдельных лиц, а также нанесло им крупный финансовый ущерб", - говорится в обращении.
Главное управление дорожной полиции просит водителей и владельцев автомобилей обеспечить наличие в исправном состоянии необходимых устройств, а также всегда следить за сроком годности огнетушителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!