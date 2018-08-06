Минэкологии Азербайджана о ситуации на оползневых участках в Баку

6 августа 2018 21:00

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело мониторинг оползневых зон на территории страны, говорится в понедельник в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно результатам мониторинга, на территории республики было зарегистрировано 99 случаев оползней, 23 из которых произошли в Баку.

Согласно результатам мониторинга в столице, была зарегистрирована относительная активность в динамике оползневого процесса под воздействием природных и техногенных факторов в оползневой зоне Зых-1 в Сураханском районе.

Кроме того, на жилом участке в Бинагадинском районе, на улице Асланова в поселке Бинагади и на прилегающих территориях, на площадях подтопления в Сабунчинском районе, в жилом массиве Даш Карханасы, а также в поселке Гала Хазарского района наблюдалось стабильное напряжение в динамике процесса подтопления. Природные и техногенные факторы в поселке Нубар Абшеронского района вызвали относительную активность в области оползня и проседания, а также привели к активности в динамике оползня и обвала на участке в поселке Масазыр.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az