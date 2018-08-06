Тяжелая авария в Азербайджане, пострадал иностранец
6 августа 2018 22:47 164
На автомобильной дороге Баку-Газах произошла цепная авария.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию Шамкира отрезке дороги Баку-Газах.
Потеряв управление за рулем автомобиля с грузинским государственным регистрационным номером, водитель врезался в автомобили марки "ВАЗ".
В результате ДТП пострадал один из пассажиров, который является гражданином Грузии.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!