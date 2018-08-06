Тяжелая авария в Азербайджане, пострадал иностранец

6 августа 2018 22:47

На автомобильной дороге Баку-Газах произошла цепная авария. 

Как сообщает  Report, авария зарегистрирована на пролегающем через территорию Шамкира отрезке дороги Баку-Газах.  

Потеряв управление за рулем автомобиля с грузинским государственным регистрационным номером, водитель врезался  в автомобили марки "ВАЗ". 

В результате ДТП пострадал один из пассажиров, который является гражданином Грузии. 

По факту ведется расследование.  

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