Пограничники Азербайджана поймали иностранцев с поддельными документами - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики в последние дни предотвратила попытку четырех иностранных граждан пересечь государственную границу Азербайджана по поддельным документам.

Об этом сообщили Report в ГПС, передает Day.Az.

Было отмечено, что поддельными оказались документы, предоставленные пограничному контролю в Международном аэропорту Гейдар Алиев прилетевшей 24 июля рейсом Дубай-Баку гражданкой Пакистана Султаной Факхарой Раза Мухаммадин 1986 г.р., покидающего страну 26 июля авиарейсом Баку-Рига Мехмуда Асада Рашиида 1989 г.р. (который выдавал себя за гражданина Королевства Испании), прибывшей в страну авиарейсом Москва-Баку гражданки Узбекистана Ферузи Уликовой 1971 г.р. Также в погранично-пропускном пункте "Самур" были выявлены поддельные документы у прибывшего в страну 6 августа из Российской Федерации гражданина Узбекистана Авезмурата Байрамгельдиевича Егенматова.

По вышеуказанным фактам проводятся соответствующие мероприятия.