В Баку создаются образцовые дворы и кварталы - ФОТО
7 августа 2018 10:42 623
По поручению главы государства во всех районах Баку началась реализация проектов социальной значимости, направленных на улучшение бытовых условий, а также условий отдыха жителей, говорится в сообщении исполнительной власти города Баку, распространенном во вторник.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend
Проводится ремонт подъездов и фасадов многоквартирных жилых зданий, создаются образцовые дворы и кварталы "Abad həyət", организуются и улучшаются соответствующие условия, предусмотренные для отдыха граждан.
Главная цель - обновить и совершенствовать инфраструктуру столицы и сделать ее краше.
Контроль над работами осуществляется ИВ города Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!