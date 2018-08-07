В Баку создаются образцовые дворы и кварталы - ФОТО

7 августа 2018 10:42

По поручению главы государства во всех районах Баку началась реализация проектов социальной значимости, направленных на улучшение бытовых условий, а также условий отдыха жителей, говорится в сообщении исполнительной власти города Баку, распространенном во вторник.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Проводится ремонт подъездов и фасадов многоквартирных жилых зданий, создаются образцовые дворы и кварталы "Abad həyət", организуются и улучшаются соответствующие условия, предусмотренные для отдыха граждан.

Главная цель - обновить и совершенствовать инфраструктуру столицы и сделать ее краше.

Контроль над работами осуществляется ИВ города Баку.

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