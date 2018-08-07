Синоптики обещают понижение температуры - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северный ветер днем временами будет усиливаться, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27-28 градусов тепла. Северный ветер днем временами будет усиливаться.

Утром и вечером в некоторых горных районах Азербайджана возможны грозовые дожди. Западный ветер днем местами усилится. Ночью - 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 12-17, днем - 23-28 градусов тепла.

Со второй половины дня в четверг и до субботнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.

Начиная с завтрашнего вечера и до 12 августа, в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами грозовые дожди. В отдельных местах ливни, град. Западный ветер временами будет усиливаться. В реках возможен подъем уровня воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа - кратковременные наводнения и сели.