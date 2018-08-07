Azercell Telekom представил в пользование абонентов новый эксклюзивный магазин в Барде - ФОТО

Azercell Telekom, придающий большое значение высокому уровню обслуживания и обеспечению максимального удобства 4,5-миллионной абонентской семье, увеличивает число своих магазинов "Azercell Exclusive" в Баку и регионах страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, на этот раз услугами магазинов Azercell, организованных в соответствии с новой концепцией, смогут пользоваться абоненты Azercell, проживающие в Барде и близлежащих регионах. Так, с 7 августа в пользование абонентов представлен офис с новой концепцией по адресу город Барда, улица Исмета Гаибова, 8.

В связи с открытием магазина "Azercell Exclusive" в Барде каждый абонент, приобретающий новый смартфон в данном магазине 7-13 августа, получит подарочный баланс в 150 манатов для звонков и интернета на свой номер Azercell. Спешите! Количество подарочных смартфонов ограничено!

Кроме этого, новый магазин оснащен самым современным оборудованием и обладает всеми условиями, необходимыми для эффективного и комфортного обслуживания абонентов и оказания услуг в соответствии с высокими стандартами. В магазине абоненты могут максимально наглядно и всесторонне получить информацию об ассортименте желаемой продукции, сравнить и протестировать ее при содействии профессиональных продавцов. Здесь абоненты могут приобрести ряд новых устройств для ежедневного пользования (MiFi, USB-модемы и т.д.), различные аксессуары, а также мобильные телефоны в кредит или с оплатой наличными. Отличительная особенность магазинов, организованных в соответствии с новой концепцией, заключается в возможности осуществления здесь многих операций, выполняемых в офисах обслуживания клиентов. Абоненты Azercell могут обращаться в магазин семь дней в неделю без перерыва с 9:00 часов утра до 19:00 часов вечера.

Отметим, что магазины "Azercell Exclusive" функционируют в городе Баку (Тбилисский проспект, 44С, проспект Бюль-бюля, 5, проспект Гара Гараева, дом 30/42, кв.52,), Хырдалане (проспект Гейдара Алиева-улица Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (поселок Мярдакан, ул.С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (улица Наримана Нариманова, 40), Сальяне (улица Гейдара Алиева, 105), Губе (проспект Гейдара Алиева, 194 и улица Победы, 12), Сумгайыте (11-ый мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова) и Шамахе (улица Агамирзали Ахмедова, 1).

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночную долю в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Call-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой сертификат "İnvestors İn People" (Инвестиции в человеческий капитал).