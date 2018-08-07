Названа общая сумма штрафов за незаконную охоту

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в июле провели мониторинг на особо охраняемых территориях и в охотничьих хозяйствах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время рейдов было составлено 35 актов и протоколов, у нарушителей закона было изъято четыре охотничьих ружья. Данные нарушители были оштрафованы на сумму 22 854 маната, говорится во во вторник в сообщении министерства.

Рейды по пресечению незаконной охоты продолжаются.