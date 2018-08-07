Названа общая сумма штрафов за незаконную охоту
7 августа 2018 17:39 133
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в июле провели мониторинг на особо охраняемых территориях и в охотничьих хозяйствах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время рейдов было составлено 35 актов и протоколов, у нарушителей закона было изъято четыре охотничьих ружья. Данные нарушители были оштрафованы на сумму 22 854 маната, говорится во во вторник в сообщении министерства.
Рейды по пресечению незаконной охоты продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!