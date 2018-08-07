В Госслужбе занятости Азербайджана создается новая модель обслуживания
Портал занятости, который находится в стадии разработки, будет интегрирован в электронную информационную систему. Это позволит гражданину в случае его освобождения от работы, то есть прекращения трудового договора с ним, сразу же зарегистрироваться на портале занятости в качестве лица, ищущего работу, и найти вакантную должность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Об этом во вторник сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании рабочей группы по подготовке предложений по повышению эффективности и прозрачности мероприятий в области обеспечения эффективной занятости населения, усиления социальной защиты безработных и ищущих работу лиц, созданной при министерстве.
Министр отметил, одной из главных целей проводимых реформ является повышение качества государственных служб занятости, обеспечение гибкости услуг в этой области, их доступности для безработных и ищущих работу лиц. В этом направлении продолжается работа по электронному построению служб занятости, созданию портала занятости. В то же время в рамках соответствующего твиннингового проекта совместно с европейскими экспертам и на основе передового европейского опыта будет создана новая модель обслуживания в Государственной службе занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.
Бабаев также сказал, что разрабатываются предложения по усовершенствованию программы самозанятости. По его словам, необходимо повысить внимание к вопросу широкого применения возможностей этой программы, а также выделения на предприятиях рабочих мест на основе квоты для того, чтобы обеспечить этих людей работой.
На заседании обсуждались проведенная рабочей группой работа, предложения по повышению эффективности мероприятий по активной занятости, проекты, реализуемые в плоскости международного сотрудничества, и т.д.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!