В Госслужбе занятости Азербайджана создается новая модель обслуживания

Портал занятости, который находится в стадии разработки, будет интегрирован в электронную информационную систему. Это позволит гражданину в случае его освобождения от работы, то есть прекращения трудового договора с ним, сразу же зарегистрироваться на портале занятости в качестве лица, ищущего работу, и найти вакантную должность. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом во вторник сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании рабочей группы по подготовке предложений по повышению эффективности и прозрачности мероприятий в области обеспечения эффективной занятости населения, усиления социальной защиты безработных и ищущих работу лиц, созданной при министерстве.

Министр отметил, одной из главных целей проводимых реформ является повышение качества государственных служб занятости, обеспечение гибкости услуг в этой области, их доступности для безработных и ищущих работу лиц. В этом направлении продолжается работа по электронному построению служб занятости, созданию портала занятости. В то же время в рамках соответствующего твиннингового проекта совместно с европейскими экспертам и на основе передового европейского опыта будет создана новая модель обслуживания в Государственной службе занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Бабаев также сказал, что разрабатываются предложения по усовершенствованию программы самозанятости. По его словам, необходимо повысить внимание к вопросу широкого применения возможностей этой программы, а также выделения на предприятиях рабочих мест на основе квоты для того, чтобы обеспечить этих людей работой.

Министр также рассказал о расширении сети региональных центров профессионального обучения для безработных и ищущих работу лиц.

На заседании обсуждались проведенная рабочей группой работа, предложения по повышению эффективности мероприятий по активной занятости, проекты, реализуемые в плоскости международного сотрудничества, и т.д.